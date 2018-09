Dioxinwerte erst nächste Woche

Nordenham Eine Antwort auf die Frage, ob beim Abriss des Heizhaus-Schornsteins der ehemaligen Wesermarsch-Klinik dioxinbelasteter Staub freigesetzt wurde, gibt es erst frühestens in der nächsten Woche. Die Helios-Klinik Wesermarsch hatte gehofft, dass das beauftragte Labor die Untersuchungen schneller abwickeln kann. Doch diese Hoffnung hat sich nach Angaben des Klinik-Pressesprechers Christoph Reiprich am Mittwoch zerschlagen. Von dem Institut in Bremen bekam er die Mitteilung, dass die Auswertung aufgrund der hohen Zahl an Proben mehr Zeit erfordere als zunächst angenommen.

Nach dem jetzigen Stand der Dinge ist mit der Bekanntgabe der Laborergebnisse frühestens am 4. Oktober zu rechnen.

• Die Wählerinitiative Nordenham (WIN) beklagt, dass „einfachste Sicherheitsmaßnahmen“ beim Abriss des Schornsteins nicht eingehalten worden seien. Die WIN fordert eine umfassende Untersuchung des Vorfalls. Zum einen sei zu klären, welche Stoffe in welchen Mengen in die Umgebung gelangt sind. Zum anderen müsse ermittelt werden, wer für die Anordnung des vorzeitigen Abrisses die Verantwortung trägt und ob alle Auflagen eingehalten wurden. In der Pflicht stehe dabei der Landkreis Wesermarsch als Aufsichtsbehörde.