Diskussion über Technologiezentrum

Nordenham In einer öffentlichen Sitzung diskutiert der Wirtschaftsausschuss des Stadtrates am Donnerstag, 25. Juni, über die Entwicklung und Neuausrichtung des Technologiezentrums in Einswarden. Weitere Themen sind die Aktivitäten des Vereins Nordenham Marketing & Touristik, das City-Förderprogramm, der Breitbandausbau und das freie W-Lan. Die Ausschusssitzung beginnt um 18 Uhr in der Stadthalle Friedeburg.

