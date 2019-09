Einbruch in Zweifamilienhaus

Nordenham Unbekannte sind am Freitag in der Zeit zwischen 7 Uhr und 14.30 Uhr in ein Zweifamilienhaus in der Burhaver Straße in Nordenham (Ortsteil Rahden) eingebrochen. Sie entwendeten Bargeld und ein Mobiltelefon. Die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt. Eventuelle Zeugen, die in dem Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Nordenham unter Telefon 9810 in Verbindung zu setzen.