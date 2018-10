Nordenham Erneut haben Unbekannte in Nordenham in der Nacht zu Mittwoch Farbschmierereien hinterlassen. Betroffen ist dieses Mal ein Imbiss an der Jakobstraße in der Innenstadt. Imbissbetreiber Hamit Kilic war am Feiertag nur zufällig zu seinem Geschäft gefahren, das am Mittwoch geschlossen hatte, und bemerkte die rote, an Blut erinnernde, Flüssigkeit an der Seite des Hauses.

Genau gegenüber, an einem Gebäudekomplex, in dem ein Drogeriemarkt untergebracht ist, haben die Unbekannten Täter mit schwarzer Farbe den Schriftzug „Die Moschee war der Anfang“ an die Außenwand gesprüht.

Der Imbissbesitzer Hamit Kilic hat Anzeige gegen Unbekannt erstattet. „Das ist traurig“, sagte er am Mittwoch gegenüber der Nordwest-Zeitung. „Erst die Moschee vor einigen Wochen und jetzt das. Man fragt sich, was ist los in Nordenham“, sagte der Imbissbesitzer. Sein Geschäft an der Ecke Jakobstraße / Ludwigstraße betreibt er seit dem Jahr 1990. Nachdem er das alte Gebäude gekauft hatte, hatte er es aufwendig umgebaut und renoviert, um „das Stadtbild zu verschönern, hier war ja sonst noch nichts“, erinnert er sich. Gebürtig stammt der Imbissbetreiber aus der Türkei. „Aber ich lebe seit 43 Jahren in Deutschland. Ich bin ein ganz normaler Bürger“, sagte er kopfschüttelnd.

Die Polizei konnte am Mittwoch auf Nachfrage der Nordwest-Zeitung nur bestätigen, dass es einen Einsatz an der Jakobstraße gegeben hatte. „Der Sachverhalt wird zurzeit noch aufgenommen“, sagte ein Polizeisprecher.