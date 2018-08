Die Koch-Doku „Das Perfekte Dinner“

Die Folge in der Hardy Reinders die Gruppe als Gastgeber in Nordenham empfängt wird an diesem Freitag, 17. August, ab 19 Uhr auf dem Fernsehsender Vox ausgestrahlt.

„Das Perfekte Dinner“ ist eine Koch-Doku, in der fünf Hobbyköche aus einer Stadt oder Region gegeneinander antreten. In jeder Folge ist ein anderer Kandidat Gastgeber. Am Ende jeder Folge vergeben die Kandidaten Punkte von 1 bis 10. In der Finalfolge am Freitag wird dann der Kandidat mit den meisten Punkten bekannt gegeben. Der Gewinner erhält 1500 Euro.