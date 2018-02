Finanzamt nicht erreichbar

Nordenham Aufgrund einer umfangreichen Wartung der Anlagen für die Elektronische Datenverarbeitung ist das Finanzamt in Nordenham an diesem Freitag, 23. Februar, für den Publikumsverkehr geschlossen und auch telefonisch nicht zu erreichen. Die dreitägigen EDV-Wartungsarbeiten finden gleichzeitig von Freitag bis Sonntag in allen niedersächsischen Finanzämtern statt. Die Behörde weist zudem darauf hin, dass Fragen zur Steuererklärung 2017 derzeit nicht beantwortet können, weil die Computerprogramme dafür noch nicht zur Verfügung stehen.