Finanzen und Fahrradwege

Nordenham Zu einer öffentlichen Sitzung kommt der Nordenhamer Stadtrat an diesem Donnerstag, 27. Februar, zusammen. Beginn ist um 18 Uhr im Ratssaal (Rathausturm). Wichtigstes Thema ist die Verabschiedung des Haushaltsplanes 2020/21. Dazu hat der Finanzausschuss in vier Sitzungen die Beschlussempfehlungen vorbereitet. Zur Sprache kommen auch Anträge der SPD und der Grünen zur Radwegesituation in Nordenham. Zudem hat die WIN-Fraktion beantragt, dass der Zebrastreifen auf der Ludwigstraße verlegt wird.