Frauenort Nordenham: Festakt mit Ministerin

Nordenham Dass sich die Stadt Nordenham als „Frauenort Emy Rogge“ bezeichnen darf, hat der Landesfrauenrat Niedersachsen bereits im Herbst vergangenen Jahres beschlossen. Was aber noch fehlt, ist die offizielle Verleihung des Ehrentitels. Dazu kommt es an diesem Donnerstag, 4. Juli, bei einem Festakt im Museum Nordenham. Die Feier mit geladenen Gästen beginnt um 18 Uhr. Zu den Grußrednern gehört die niedersächsische Ministerin für Soziales, Gesundheit und Gleichstellung, Dr. Carola Reimann. Zudem sprechen Mechthild Schramme-Haack vom Landesfrauenrat und der Wesermarsch-Landrat Thomas Brückmann. Einen Vortrag über das Leben und Wirken von Emy Rogge hält die Kunsthistorikerin Susanne Randhage.

Dass der Festakt am 4. Juli stattfindet, ist kein Zufall. Denn am 4. Juli 1866 war Emy Rogge in Schweewarden zur Welt gekommen. Schon als Kind war die Malerei ihre große Leidenschaft. Im Alter von 21 Jahren verließ sie Nordenham und zog mit ihrer Familie nach Münster. Spätere Stationen ihres Lebens waren Dresden, Berlin, Oldenburg und Worpswede, wo Emy Rogge am 7. April 1959 im Alter von 92 Jahren unverheiratet starb.