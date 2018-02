Nordenham Der feine Rost an den Kufen ist bereits entfernt, die Schlittschuhe sind startklar: Das anhaltende Frostwetter lässt die Wintersportler frohlocken. Die Frage ist nur, wo es in Nordenham möglich ist, übers Eis zu flitzen. Von der Liste streichen können Schlittschuhläufer die Rathauswiese. Die Stadtverwaltung hat beschlossen, die Senke in diesem Winter nicht mehr zu fluten. Grund für diese Entscheidung sind die schlechten Erfahrungen am zweiten Februarwochenende.

Rund 2500 Euro und einen erheblichen Personalaufwand hatte die Stadt investiert, um auf der Grünfläche vor dem Rathaus eine Schlittschuhbahn anzulegen. Aber kaum hatte sich dort eine dünne Eisschicht gebildet, wurde sie zerstört. „Da sind Kinder mit Fahrrädern und Kettcars rüber gefahren, während ihre Eltern tatenlos zusahen“, ärgert sich Bert Freese über die Spielverderber. Der Vize-Chef der Stadtverwaltung hat daraus die Lehre gezogen, dass sich die Sache nicht mehr lohnt. Allerdings gibt es Überlegungen, im nächsten Winter einen neuen Anlauf zu unternehmen und dabei eine einfachere Lösung anzuwenden.

Laut Bert Freese ist angedacht, auf der Rathauswiese einen Brunnen bohren zu lassen, um die Fläche kostengünstig mit Grundwasser fluten zu können. Doch das ist noch Zukunftsmusik.

Somit bleibt den Kufenflitzern vorerst nur die Hoffnung, dass die Minustemperaturen in den nächsten Tagen stabil genug bleiben, um eine tragfähige Eisschicht auf Sieltiefen, Kanälen und Teichen zu bilden. Die Stadt und die Rettungsorganisationen warnen jedoch eindringlich davor, zugefrorene Gewässer zu früh zu betreten. Als Faustregel gilt, dass die Eisdicke mindestens 15 Zentimeter betragen sollte.