Ganz ferne Planeten im Blick

Nordenham Extrasolare Planten, also Himmelskörper außerhalb des vorherrschenden gravitativen Einflusses der Sonne, stehen im Blickpunkt des nächstens Vortrages, zu dem die Nordenhamer Sternfrende alle Interessierten einladen. Dr. Ruth Titz-Weider vom Institut für Planetenforschung in Berlin wird am Montag, 15. Januar, ab 19 Uhr im Hörsaal des Gymnasiums sprechen über das Thema „Auf der Suche nach extrasolaren Planeten: Grundlagen, Missionen, Erfolge“.

Bisher sind mehr als 3 600 extrasolare Planeten gefunden worden. Nicht nur die Anzahl ist erstaunlich, sondern auch die Artenvielfalt der Planeten und Planetensysteme. Dabei stellen sich neue Fragen zur Entstehung und Entdeckung von Planetensystemen. Es geht darum: Wie findet man extrasolare Planeten und was sollen künftige Missionen herausfinden?