Gericht ist nicht erreichbar

Nordenham Das Amtsgericht Nordenham ist seit Mittwochmittag wegen einer Störung telefonisch, per Fax, per Email und auch sonst elektronisch nicht erreichbar. Die Störung wird voraussichtlich bis Freitag behoben sein. Wie das Gericht weiter mitteilt, sind alle bisher anberaumten Termine in Straf-, Zivil-, Betreuungs- und Familiensachen bis zum 18. April aufgehoben worden. Der Dienstbetrieb ist mit sofortiger Wirkung reduziert. Es werden nur noch Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung und einer einstweiligen Verfügung sowie die Rückgabe von Testamenten aus der amtlichen Verwahrung nach telefonischer Vereinbarung im persönlichen Kontakt entgegengenommen. Alle weiteren Anträge müssen schriftlich eingereicht werden. Die Kasse bleibt geschlossen, Einzahlungen sind per Überweisung vorzunehmen. Die Wahrnehmung der richterlichen Eilgeschäfte ist gewährleistet.

Eine geordnete Rechtsprechung und Rechtspflege ist gesichert. Dies gilt insbesondere für eilige Angelegenheiten, die keinen Aufschub dulden.