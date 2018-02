Nordenham Die Wartezimmer in den Arztpraxen sind voll. In vielen Betrieben stapeln sich die Krankmeldungen. An den Schulen fallen Unterrichtsstunden aus. Viele Stühle in den Klassenräumen bleiben unbesetzt. Die Grippewelle hat Nordenham erreicht. Und der Nordenhamer Kinder- und Jugendarzt Dr. Tilman Kaethner ist nicht der Einzige seiner Zunft, der zurzeit ordentlich Überstunden machen muss.

Bis 40 Grad Fieber

„In den vergangenen Jahren sind wir in Nordenham glimpflich davon gekommen“, sagt der Mediziner. „Das ist diesmal anders.“ Zurzeit gibt es in seiner Praxis eine auch für diese Jahreszeit außergewöhnliche Häufung von Patienten, die unter Erkrankungen der Atemwege leiden. Tilman Kaethner schätzt, dass sich etwa die Hälfte dieser Patienten mit Grippe angesteckt haben. Dafür sprechen die Krankheitsverläufe: Husten und Schnupfen länger als eine Woche, Gliederschmerzen und hohes Fieber. Auffällig ist aus der Sicht von Tilman Kaethner, dass viele Jugendliche betroffen sind. „Bei mir waren noch nie so viele 17-Jährige in der Praxis“, sagt der Kinderarzt. 15- bis 18-Jährige geben sich zurzeit die Klinke in die Hand. „Viele von ihnen haben hohes Fieber bis zu 40 Grad. Für ein Kind ist das nichts Ungewöhnliches. Für Jugendliche und Erwachsene schon.“

Dass die Grippewelle in der Wesermarsch angekommen ist, belegen auch die Zahlen des Fachdienstes Gesundheit beim Landkreis. In der ganzen Wesermarsch sind im Februar bisher 90 Grippefälle gemeldet worden. Im Januar waren es 15. Die Anzahl der Grippefälle ist um das Sechsfache angestiegen. Im Vergleich zum Vorjahresmonat hat sie sich mehr als verdoppelt. Aus Sicht des Fachdienstes Gesundheit ist angesichts des aktuellen Infektionsstandes und des Infektionsrisikos der Höhepunkt der Grippewelle noch nicht erreicht. Eine pdf-Grafik zum Thema.

Grippe nicht auf die leichte Schulter nehmen Dr. Tilman Kaethner warnt davor, eine Grippe auf die leichte Schulter zu nehmen. „Es handelt sich um eine ernsthafte Erkrankung, die schwere Folgen haben kann.“ Schlimmstenfalls könne es zu einer Herzmuskelentzündung kommen. Und die könne auch junge Leute treffen. Den Patienten empfiehlt der Arzt vor allem eins: Sie sollen sich schonen. Je nach Schwere der Erkrankung reichten sieben bis zehn Tage Ruhe, um sich zu erholen. Eine Impfung hält Tilman Kaethner jetzt nicht mehr für sinnvoll. „Für einen Großteil der Menschen dürfte es für eine Impfung wohl zu spät sein, zumal der Impfschutz erst 14 Tage nach der Impfung eintritt.“ Wie schützt man sich vor einer Grippe? Tilman Kaethner empfiehlt: Menschenansammlungen meiden, viel frische Luft und eine gesunde Ernährung. „Letztlich ist es aber auch Glückssache, ob man erkrankt oder nicht.“

Tilman Kaethner führt die Wucht der Grippewelle auch auf den „suboptimalen“ Impfstoff zurück, den die gesetzlich Versicherten in der Regel bekommen. Dabei handele es sich um einen Impfstoff, der gegen drei von vier Untergruppen von Grippeviren schützt, aber ausgerechnet bei den Viren, die zurzeit die meisten Erkrankungen verursachen, wirkungslos ist.

Premium Aerotec zum Beispiel, der größte Arbeitgeber in Nordenham, bietet seinen Mitarbeitern eine freiwillige Grippeschutzimpfung an, und zwar die mit den vier Komponenten. Trotz dieser präventiven Maßnahme gibt es aber auch bei den Flugzeugbauern derzeit einen hohen Krankenstand, wie Pressesprecher Markus Wölfle mitteilt. Die Vermutung, dass der Influenza-Virus dafür verantwortlich ist, liegt nahe. Auf jeden Fall ist die Zahl der Krankmeldungen sowohl im Vergleich zum Januar als auch im Vergleich zum Vorjahresmonat angestiegen. „Wir versuchen, die Auswirkungen abzumildern, indem Mitarbeiter zwischen einzelnen Bereichen ausgetauscht werden.“ Ob sich der hohe Krankenstand auf Lieferzeiten auswirke, lasse sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.

An vielen Schulen sind sowohl Schüler als auch Lehrer erkrankt. Die einen trifft es härter als die anderen. An der Grundschule Süd zum Beispiel hält sich die Zahl der Krankmeldungen in Grenzen. „Wir sind offensichtlich von robuster Gesundheit“, freut sich Schulleiterin Gesine Skupin. „Natürlich haben auch wir seit einigen Wochen immer mal wieder Ausfälle im Kollegium und unter den Schülern.“ Eine auffällige Häufung könne sie aber nicht feststellen.

Engpässe am Gymnasium

Anders sieht es am Nordenhamer Gymnasium aus, wo der Krankenstand seit etwa zwei Wochen außergewöhnlich hoch ist. „Im Sekretariat klingelt jeden Morgen das Telefon heiß“, berichtet die kommissarische stellvertretende Schulleiterin, Sandra Kaufhold-Scharrer. Nicht nur Schüler melden sich krank. Täglich fehlen etwa 8 bis 12 Lehrer, und das ist bei einem 72-köpfigen Kollegium kein Pappenstiel. Unterrichtsausfall lässt sich unter diesen Umständen nicht vermeiden. Nach den Worten von Sandra Kaufhold-Scharrer verpassen zudem etliche Schüler anstehende Klausuren und Klassenarbeiten, die sie nachholen müssen.

Auch die Nordenhamer Stadtverwaltung ist von der Grippewelle nicht verschont geblieben. Mit Zahlen kann Jörg Patzke, Leiter des Amtes für Personal und Organisation, nicht dienen. Aber er bestätigt, dass es zurzeit im Rathaus „gefühlt“ einen hohen Krankenstand gibt. Die Arbeit in den Ämtern läuft aber reibungslos weiter. „Es gibt keine Probleme. Wir sind gut aufgestellt“, sagt der stellvertretende Verwaltungschef Bert Freese.

Nur in besonders schweren Fällen kann ein Krankenhausaufenthalt erforderlich werden. Bei einer Grippe kann das bedeuten: sehr hohes Fieber, Verweigerung der Flüssigkeits- und Nahrungsaufnahme oder die Gefahr von Organ-Komplikationen. Das teilt der Pressesprecher der Helios-Klinik in Esenshamm, Christoph Reiprich, mit. Nach seinen Worten werden in der Helios-Klinik zurzeit auch Grippe-Patienten behandelt. Es gebe aber keinen auffälligen Anstieg der Zahlen im Krankenhaus.