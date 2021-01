Goldene Hochzeit in Nordenham: Im Tanzcafé Europa kennengelernt

Nordenham An diesem Freitag sind Marlen und Claus Bleckert seit 50 Jahren verheiratet. Die Eheleute wohnen an der Hansingstraße. Ein großes Fest können sie wegen der Corona-Einschränkungen natürlich nicht feiern. Aber sie haben sich vorgenommen die Feier zur Golden Hochzeit nachzuholen.

Marlen Bleckert wurde am 7. Dezember 1951 geboren und wuchs unter ihrem Mädchennamen Schmidt an der Wernerstraße auf. Sie besuchte die die Hafenschule und lernte anschließend bei Tengelmann den Beruf der Einzelhandelskauffrau. Ihr gesamtes Berufsleben hat Marlen Bleckert bei Plaza verbracht. 33 Jahre lang war sie in dem Unternehmen tätig. „Auch heute noch halten wir ehemaligen Kolleginnen Kontakt zueinander“, freut sich die 69-Jährige.

Die Wiege von Claus Bleckert stand an der Breslauer Straße. Am 25. Juli 1951 geboren, besuchte er in Atens die Volksschule und machte später eine Ausbildung zum Werkzeugmacher beim Kamerawerk Vredeborch. Bis zu seinem Rentenbeginn verdiente der Ehejubilar bei Weserflug den Lebensunterhalt für seine Familie.

Kennengelernt haben sich Marlen und Claus Bleckert 1968 im Tanzcafé Europa. Am 15. Januar 1971 tauschten sie im Nordenhamer Standesamt die Eheringe. Die kirchliche Trauung fand in Atens statt.

Die Geburt der beiden Kinder Thomas und Inga machte das Eheglück perfekt. Zur Familie gehören heute auch die Schwiegerkinder Daniela und Andreas. Besonders stolz sich Claus und Marlen Beckert auf ihre beiden Enkel Luisa und Henrik.

Viel Zeit verbringt der Ehejubilar bei Spaziergängen mit dem Schäferhund Benno. Gerne schwingt er sich auf sein Motorrad und macht damit Urlaubsfahrten nach Skandinavien. Eine weitere Leidenschaft von Claus Bleckert ist der Karatesport. Im Braker Karateverein Okinawa ist er Vorsitzender. Außerdem ist er Übungsleiter in der Karate-Abteilung des SV Nordenham, die er vor elf Jahren ins Leben gerufen hat.

Seine Ehefrau Marlen hält Haus und Garten in Schuss, backt und kocht gerne. Außerdem trifft sie sich gerne mit ihren Freundinnen zum Kegeln und unternimmt mit ihnen Urlaubsreisen – am liebsten in die Sonne.