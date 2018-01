Nordenham Die Mitarbeiter des städtischen Bauhofs sind es mittlerweile gewohnt, dass sie in den Wintermonaten immer mal wieder auf dem Marktplatz die Steinplatten zurechtrücken müssen. Das passiert vor allem dann, wenn es längere Zeit regnet. „So schlimm wie in diesem Jahr war es aber noch nie“, sagt der stellvertretende Bauhofleiter Bernd Bunjes. Vor allem im südwestlichen Bereich des Marktplatzes sind gefährliche Stolperfallen entstanden. Der Bauhof hat deshalb am Freitag einzelne Bereiche des Marktplatzes abgesperrt. Der Wochenmarkt muss für mindestens zwei Wochen, möglicherweise aber für einen deutlichen längeren Zeitraum, auf den Jahnparkplatz umziehen.

Marktmeisterin Regina Lindhorst kann gut nachvollziehen, dass sich bei den Wochenmarkthändlern die Begeisterung in Grenzen hält. Denn der Umzug auf den Jahnparkplatz drückt erfahrungsgemäß auf den Umsatz, weil in der Innenstadt deutlich weniger Parkplätze zur Verfügung stehen.

Aus Sicherheitsgründen besteht allerdings Handlungsbedarf. Für Bernd Bunjes steht fest, dass es mit punktuellen Ausbesserungen wie bisher nicht getan ist. Nach seinen Worten haben die außergewöhnlichen Regenmengen in den vergangenen Monaten dazu geführt, dass viel Wasser durch die Fugen sickern konnte und den Untergrund extrem aufgeweicht hat. Wenn – wie beim Wochenmarkt – schwere Fahrzeuge über den indischen Granit fahren, lockern sich die Platten. Dadurch sind bis zu drei Zentimeter hohe Kanten entstanden.

Regina Lindhorst hat zwar noch nicht gehört, dass Wochenmarktbesucher durch die Stolperfallen zu Schaden gekommen sind. Aber natürlich hat sie großes Interesse daran, dass es gar nicht erst dazu kommt.

Wie lange es dauert, bis die gute Stube Nordenhams wieder für den Wochenmarkt freigegeben wird, kann Bernd Bunjes nicht abschätzen. „Das hängt davon ab, was wir im Untergrund vorfinden.“ Eine Möglichkeit sei, dass die Drainage verstopft ist. „Das ist aber nicht mehr als eine Vermutung.“ Im Augenblick sei nicht einmal bekannt, ob sich unter dem indischen Granit eine Drainage befindet. Das meiste Wasser fließt hier oberirdisch durch Gullys ab.

In der kommenden Woche soll im Rathaus darüber beraten werden, wie es auf dem Marktplatz weitergeht. Das Schredderfest, zu dem die Nordenhamer Kaufmannsgilde für diesen Samstag einlädt, kann trotz der Absperrungen auf einem sicheren Areal des Marktplatzes stattfinden.