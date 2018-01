Nordenham Auf der Suche nach den genauen Ursachen für die Unterspülung von Granitplatten auf dem Nordenhamer Marktplatz ist der städtische Bauhof wesentliche Schritte vorangekommen. Bei weiteren Aufgrabungen ist jetzt festgestellt worden, dass ein Teil der gusseisernen Rohre, die der Oberflächenentwässerung dienen, im Erdreich auf Betonbalken ruhen. Sie liegen nicht wie andere Entwässerungsrohre in Süd-Nord-Richtung im Boden des Marktplatzes, sondern diagonal. An diesen Betonstücken, die auf der Betondecke der Tiefgarage aufliegen, bleibt immer wieder eingesickertes Wasser stehen.

• Mit Schotter

Jetzt soll sobald wie möglich eine Fachfirma eine Art Drainage-Rinne mit Durchbohrung der Betonstücke bis zum nächtgelegen Schacht der Regenwasserkanalisation schaffen, damit künftig das Wasser im Boden nicht mehr stehen bleibt, sondern dorthin abfließen kann. Dazu sollen nicht Drainagerohre eingebaut werden, sondern eine Rinne aus Schottermaterial, die mit Vlies ummantelt wird.

• Kosten nicht ermittelt

Was das kostet und wann die Firma ihre Arbeiten beginnt, steht nach Auskunft von Baudezernentin Ellen Köncke, Bauhofleiter Rainer Stoffers und Stellvertreter Bernd Bunjes aber noch nicht fest.

• Fugen sind porös

In die trichterförmigen Bereiche bei den Betonbalken im Erdreich über der Tiefgarage sickert immer wieder Wasser, weil seit der Fertiggestellung des neuen Marktplatzes im Jahre 1993 die wasserundurchlässig hergestellten Fugen zwischen den Granitplatten des Marktplatzes im Laufe der Jahre porös geworden sind.

Das Problem wird verschärft, weil im Boden ohnehin Bewegung herrscht. „Die Tiefgarage sitzt im Grundwasserbereich wie ein ungefüllter Topf in der Badewanne“, erläutert Ellen Köncke. Wenn dann noch Lastwagen der Marktbeschicker auf den Marktplatz fahren, kommen die Granitplatten stärker in Bewegung. In der Folge sind vor allem im südlichwestlichen Bereich des Marktplatzes Stolperfallen entstanden.

• Absperrung bleibt

Aus Sicherheitsgründen bleibt der seit 5. Januar abgesperrte, etwa 230 Quadratmeter umfassende Bereich vorerst weiterhin nicht zugänglich. Mit Beginn der Erdarbeiten für die Drainage-Rinne wird im südwestlichen Bereich zudem ein 10 Meter breiter und 50 Meter langer Streifen abgesperrt. Hier soll die Drainage-Trasse bis zum Entwässerungsschacht beim Wasserspiel an der Marktplatzecke geschaffen werden.

Nach Angaben von Marktmeisterin Regina Lindhorst weicht der Nordenhamer Wochenmarkt an diesem Freitag, 19. Januar, noch einmal auf den Jahnparkplatz aus.

• Abrissarbeiten

Dies geschieht jedoch nicht nur wegen der Marktplatz-Probleme, sondern auch wegen der Sperrung der Bahnhofstraße für die Abrissarbeiten beim ehemaligen Hotel zur Post und beim früheren Modehaus Menke.

Ab Dienstag, 23. Januar, findet der Wochenmarkt wieder dienstags und freitags auf dem Marktplatz statt. Regina Lindhorst ist zuversichtlich, dass in Gesprächen mit den Marktbeschickern ausreichend veränderte Standplätze auf dem nicht abgesperrten Marktplatzbereich gefunden werden.

Unabhängig von den Arbeiten für eine Drainage-Rinne, die möglichst bald starten sollen, wird der Bauhof seine Aktivitäten zur Ursachenforschung fortsetzen. Denn die Drainage-Rinne kann nach Einschätzung der Bauhof-Chefs Rainer Stoffers und Bernd Bunjes nicht viel mehr als ein Versuch zur Problemlösung sein, zumal niemand weiß, ob sich beim Einbau der Rinne neue Einsichten in das Erdreich eröffnen.

Zudem muss noch untersucht werden, ob in den vergangenen Jahren Schäden im System der vorhandenen Abwasserrohre entstanden sind.

• Kamera im Einsatz

Mit einer Kamera soll ebenso die vorhandene Drainageleitung überprüft werden, die rund um den Marktplatz im Erdreich liegt.

Bernd Bunjes, der sich eingehender mit der Lage beschäftigt hat, ist jedoch sehr zuversichtlich, dass das Entwässerungsproblem schon mit der bald fertig zu stellenden Drainage-Rinne nachhaltig gelöst werden kann.

Ganz wichtig bleibt vorerst: Der Wochenmarkt kehrt an seinen von Beschickern und Besuchern bevorzugten Standort zurück.