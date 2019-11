Nordenham In einem Dia-Vortrag wird am Donnerstag, 28. November, Rolf Krause in der Johanniter-Tagespflege Nordenham (Sophie-Scholl-Straße 6) über Hilfstransporte nach Osteuropa berichten. Beginn: 18 Uhr. Der Eintritt ist frei. Rolf Krause ist Leiter der Auslandshilfe des Ortsverbands Nordenham der Johanniter-Unfall-Hilfe.

Zu sehen sind Dias von der Situation in Zielgebieten der Hilfstransporte: den ärmsten Regionen im Baltikum. Auch wird die Hilfe, mit der Nordenhamer die Menschen vor Ort unterstützen, deutlich gemacht. Darunter sind auch Bilder der jüngsten Tour im September dieses Jahres.

Die Auslandshilfe des Ortsverbandes Nordenham ist 1992 aus einer privaten Initiative von Nordenhamer Bürgern entstanden. Seit vielen Jahren sind die Johanniter – von jeher Unterstützer der Fahrten – offizieller Träger der Hilfstransporte.

Jedes Jahr fahren zwei Hilfstransporte aus der nördlichen Wesermarsch nach Osteuropa. Bis 2008 fuhren die Helfer in die russische Enklave rund um Kaliningrad (Königsberg). Seit 2005 ist vor allem Litauen das Ziel. In Städten wie Polessk (Labiau), Kretinga, Morag und Elk verteilen sie gespendete Hilfsgüter an Kinderheime, Schulen und bedürftige Menschen – Kleidung und Spielsachen, aber auch mal eine komplette Arztpraxis, Pflegebetten, Rollstühle und ähnliches.