Kita organisiert Radbörse

Nordenham Der Förderverein der Kindertagesstätte St.-Willehad veranstaltet am Freitag, 9. März, die 1. Nordenhamer Fahrradbörse unter dem Motto „Alles, was rollt“. Wer Fahrräder, Roller, Dreiräder, Skateboards, Inliner, Rutschautos, E-Bikes, Kettcars oder ähnliches zum Verkauf anbieten will, hat an diesem Donnerstag, 8. März, zwischen 18 und 20 Uhr die Möglichkeit, diese bei der Kita an der St.-Willehad-Straße 8 abzugeben. Vor Ort muss ein Formular mit den Preisvorstellungen ausgefüllt werden. Den Verkauf übernimmt am Freitag von 15 bis 17 Uhr der Förderverein.

Fahrräder dürfen auf dem Kindergartengelände Probe gefahren werden. Der Förderverein richtet eine Caféteria mit Kaffee, Kuchen und frisch gebackenen Waffeln ein. Die Fahrzeuge müssen vor Ort in bar bezahlt und sofort mitgenommen werden. Im Anschluss können die Verkäufer ihr Geld oder die nicht verkauften Fahrzeuge in der Zeit von 18 bis 20 Uhr abholen. Der Förderverein erhebt – bei tatsächlichem Verkauf – eine Gebühr von zehn Prozent des Verkaufspreises.