Kiwis erkunden den Groden

Nordenham Die letzte Kiwi-Runde vor den Sommerferien steht an: Die jungen Studenten unternehmen einen Ausflug zum Langwarder Groden. Der Bus startet am Dienstag, 12. Juni, um 15.15 Uhr an der Haltestelle Bahnhofstraße/Ecke Jahnstraße.

Seit 2014 ist der Deich in Langwarden geöffnet, mit jedem Hochwasser fließt jetzt wieder Salzwasser in den Groden. Dr. Anika Seyfferth vom Nationalparkhaus Museum Fedderwardersiel erkundet das Gelände mit den Kindern. Anmeldungen nimmt Nordenham Marketing & Touristik (Telefon 93640) entgegen.