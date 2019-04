Weiteres Osterfeuer abgesagt

Nordenham /Kleinensiel Die Befürchtung, die strengen Brandschutzauflagen der Aufsichtsbehörden nicht einhalten zu können, hat jetzt auch den Butjadinger Fischereiverein zur Absage seines Osterfeuers veranlasst. Die Veranstaltung war für Sonnabend, 20. April, geplant und sollte wie in den Vorjahren auf dem Vereinsgelände am Inselsee in Kleinensiel stattfinden.

Immer mehr Osterfeuerveranstalter stehen vor dem Problem, dass die Sicherheits- und Brandschutzvorschriften sie personell und finanziell überfordern. Vor diesem Hintergrund hat die Freiwillige Feuerwehr in Phiesewarden die Notbremse gezogen. Auch in Stollhamm gibt es in diesem Jahr kein Osterfeuer.