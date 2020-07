Leihomas und Leihopas gesucht

Nordenham Die Caritas sucht weitere Leihomas und Leihopas und bietet dazu eine Schulung an. Sie findet am Sonnabend, 18. Juli, im Mehrgenerationenhaus an der Viktoriastraße 16 in Nordenham statt.

Die Koordinatorin beim Kreiscaritasverband, Verena Rocker, teilt mit, dass sich das Konzept des Projekts wegen der Corona-Einschränkungen verändert hat. Der Fokus liegt nun mehr auf einem Erlebnis für die ganze Familie. Weil ein Mindestabstand von 1,5 Metern eingehalten werden muss, können jüngere Kinder unter sechs Jahren nicht alleine von den Leihgroßeltern betreut werden.

Nach den Worten von Verena Rocker bieten sich trotzdem und gerade im Sommer viele Möglichkeiten für einen generationsübergreifenden Austausch. Darüber soll bei der Schulung gesprochen werden. Dort werden unter anderem Ideen für Spiele auf Abstand gesammelt.

Wer mehr Informationen zum Projekt Leihgroßeltern haben möchte, kann sich bei der Projektkoordinatorin unter Telefon 0176/47 69 78 33 melden oder eine E-Mail schreiben an leihoma@caritas-wesermarsch.de.