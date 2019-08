Marihuana per Post verschickt

Nordenham Ein Paket, das stark nach Marihuana roch, wurde am Dienstag in der Postfiliale in der Fußgängerzone aufgegeben. Die Mitarbeiter alarmierten die Polizei, die tatsächlich eine geringe Menge des Rauschmittels im Paket fand. Durch sofortige Maßnahmen konnte ein 27-jähriger Nordenhamer ermittelt werden, der das Paket abgegeben hatte. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fand die Polizei weitere geringe Mengen an Betäubungsmitteln. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.