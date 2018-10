Mit 3,8 Promille unterwegs

Nordenham Weil er in Schlangenlinien fuhr, ist ein 29-jähriger Radler einer Streifenwagenbesatzung der Nordenhamer Polizei aufgefallen. Die Beamte hielten den Man an und stellten einen deutlichen Alkoholgeruch fest. Der bei dem Atemalkoholtest festgestellte Wert, ließ dann die Polizisten staunen: Er ergab bei dem 29-Jährigen über 3,8 Promille. Der Mann muss sich nun wegen Trunkenheit im Straßenverkehr verantworten. Der Vorfall hat sich bereits am vergangenen Sonnabend gegen 20.30 Uhr auf dem Radweg an der Blexersander Straße ereignet, wie die Polizei erst jetzt mitteilt.