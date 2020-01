Neuer Kursus: Hospizbegleiter

Nordenham Der Hospizhilfeverein Nordenham und umzu bietet einen Vorbereitungskurs für künftige Hospizbegleiter an. Diese Ausbildung startet am Dienstag, 14. Januar. Es gibt noch freie Plätze. Der Kurs wird immer dienstags in der Zeit von 17 bis 21.30 Uhr stattfinden. Er umfasst etwa 70 Unterrichtsstunden und endet am 28. April. Nähere Informationen dazu sind erhältlich sowie Anmeldungen möglich unter Telefon 04731/205004 oder per Mail (an: HospizhilfeNordenham@gmx.net).