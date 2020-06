Neustart der Reha-Kurse

Nordenham Beim SV Nordenham endet für die Reha-Kurse die coronabedingte Zwangspause. Das teilt die Geschäftsstelle des Vereins mit. Vor dem Neustart stehen die Kurse am Montag ab 17, 18 und 19 Uhr, am Dienstag ab 10.30 Uhr, am Mittwoch ab 18 und ab 19 Uhr, am Donnerstag ab 9.30 und ab 10.30 Uhr sowie am Freitag ab 9.30 und ab 10.30 Uhr. Die Geschäftsstelle ist dienstags und mittwochs von 9 bis 12 Uhr und donnerstags von 15 bis 18 Uhr geöffnet.

