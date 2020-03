Nordenhamer Tafel: Überwältigt von der Hilfsbereitschaft

Hilfe geht weiter

Die Nordenhamer Tafel will ab diesen Donnerstag Lebensmittel an Bedürftige ausliefern. Menschen mit dringendem Bedarf können sich werktags außer freitags von 10 bis 12 Uhr bei der Tafel melden unter Telefon 04731/8695190. Wer den Lieferservice in Anspruch nimmt, wird um eine Spende von zwei Euro gebeten.

Die Aktion „Hilfe für die Nordenhamer Tafel in Corona-Zeiten“ geht weiter. Vor allem haltbare Lebensmittel werden benötigt. Waren, die gekühlt werden müssen, kommen nicht in Betracht. Die Initiatorin Silvia Kerney ist per E-Mail an info@nordenham.win erreichbar. Außerdem hat sie bei Facebook eine Gruppe eingerichtet.