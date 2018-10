Nordenham Die Idee, den Ochsenmarkt angesichts der rückläufigen Ausstellerzahlen gleichzeitig mit dem zweiten Streetfood-Circus stattfinden zu lassen, hat sich bewährt. Bereits am späten Sonntagvormittag zog es viele Schaulustige und Kauffreudige in die Innenstadt.

„Hier ist heute richtig was los – sowohl auf dem Marktplatz mit den vielen Essständen als auch in der Fußgängerzone“, freute sich die Organisatorin Ilona Tetzlaff vom Nordenham Marketing & Touristik. Der „Ossenmart“ soll in jedem Jahr an die vielen Rinderverschiffungen nach England im 19. Jahrhundert erinnern.

„Leerlauf hatten wir heute noch nicht“, meinte kurz darauf auch Dr. Peter Hinrichs lachend, der mit 14 anderen Lions-Mitstreitern im Einsatz war, um Ochsenwurst – frisch vom Grill oder roh zum Mitnehmen – sowie Adventskalender für den guten Zweck zu verkaufen. Positive Rückmeldung auch einige Meter weiter vom Rotary Club. „Die von uns selbst gebauten Nistkästen gehen weg wie frisch geschnittenes Brot. Wir verkaufen jetzt sogar schon unsere Ausstellungsstücke“, sagte Joachim Tönjes. „Unsere Ochsenmarkt-Tombola kommt bei den Besuchern ebenso gut an.“

Reger Betrieb gleichermaßen an den anderen Ständen, und auch in den Geschäften des lokalen Einzelhandels herrschte ein ständiges Kommen und Gehen.

Für die Kinder war selbstverständlich das elektrische Ochsenrodeo ein Höhepunkt der Veranstaltung, bei dem der Nachwuchs seine körperliche Geschicklichkeit unter Beweis stellen konnte. Zwei Jahre lang hatte das Gerät pausiert. Hierbei gilt es, sich möglichst lange auf dem Rücken des Tieres zu halten und insgesamt zehn Stufen à 30 Sekunden erfolgreich zu meistern. Aufgrund der schnellen und ruckartigen Drehbewegungen ist für die meisten Mädchen und Jungen spätestens bei Level fünf oder sechs Schluss. Spaß hatten trotzdem alle, auch auf der Hüpfburg des Technischen Hilfswerks und bei den Kreativangeboten wie Basteln mit Kastanien und ähnlichem.

Wer es am Sonntag ruhiger und informativer haben wollte, war gut bei der „Ochsentour“ aufgehoben. Seit nunmehr 25 Jahren bietet Dr. Wolfgang Waßhausen diesen anderthalbstündigen Stadtrundgang an, der an den früheren Ochsentrieb erinnert.