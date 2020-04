Papier brennt auf dem Herd

Nordenham Zu einem Brand am Schützfelder Weg wurde die Feuerwehr Nordenham am Donnerstag gegen 16.20 Uhr gerufen. Die Wehr war mit 11 Einsatzkräften ausgerückt. Da auf das Klingeln der Einsatzkräfte niemand reagierte, öffneten die Feuerwehrleute die Wohnungstür. Drinnen stellten sie brennendes Papier auf dem Herd fest, das mittels Wasser aus dem Wasserhahn gelöscht werden konnte. Mit einem Überdrucklüfter wurde die Wohnung gelüftet. Personen befanden sich nicht in der Wohnung.