Platz In Nordenham Gesperrt: Camper müssen vorerst zu Hause bleiben

Nordenham Bis auf ein leises Vogelgezwitscher herrscht Stille auf dem Nordenhamer Campingplatz. Zusammengeklappte Sonnenschirme, leere Plätze, keine Gäste – und somit auch keine Einnahmen.

Vielversprechender Start

Für Sascha und Viola Schieffer ist es in diesem Jahr die fünfte Saison als Pächter des Nordenhamer Campingplatzes. „Die haben wir uns natürlich ganz anders vorgestellt“, sagt Sascha Schieffer enttäuscht. 2020 sollte das perfekte Jahr für die aus Köln zugezogenen Campingplatzbetreiber werden.

Eigentlich ging die Saison richtig gut los. Bereits über die Osterferien und an zahlreichen anderen Wochenenden in diesem Jahr war der Campingplatz am Weserstrand ausgebucht. Als das Pächter-Ehepaar wie geplant zum Saisonstart am 15. März das Haupttor öffnete, waren schon die ersten Dauercamper und einige Touristen vor Ort, die darauf warteten, ihre Plätze beziehen zu können. Zu diesem Zeitpunkt war das Thema der Corona-Krise bereits präsent. „Wir hatten sogar schon Schilder mit Hygienehinweisen aufgehängt“, erzählt Sascha Schieffer.

Eine Parzelle auf dem Nordenhamer Campingplatz ist etwa 100 Quadratmeter groß. Viele Camper reisen nur zu zweit an. „Die Abstände zwischen den Plätzen sind also groß genug und man kann sich gut aus dem Weg gehen“, sagt Sascha Schieffer. Die Gefahr, sich anzustecken, schätzt er als „minimal“ ein. Das Einzige, was seiner Meinung nach ein Risiko darstellen könnte, sind die Sanitäranlagen. „Aber dafür hätten wir sicher auch Lösungen gefunden.“

Deswegen hatte keiner mit einer so drastischen Wendung gerechnet. Bereits vier Tage später, am 19. März, musste der Campingplatz auf behördliche Anweisung schließen. Die vielen Gäste waren somit gezwungen, die Heimreise anzutreten.

Das ausgefallene Ostergeschäft ist das eine, aber was kommt danach? Normalerweise hat der Nordenhamer Campingplatz sieben Monate im Jahr geöffnet. „Wir haben nur diese Zeit, um Geld zu verdienen. Im Sommer holen wir uns den Speck für den Winter“, sagt Sascha Schieffer. Sechs Wochen sind jetzt schon verloren gegangen. Im Winter gibt es keine Möglichkeit, die verlorenen Einnahmen wieder aufzuholen.

„Wir hatten uns so auf das Jahr gefreut. Auf die zahlreichen Veranstaltungen wie Fonsstock -Festival, Garten & Ambiente und vor allem auch auf die Sail“, erzählt Viola Schieffer . Das Bremerhavener Windjammer-Treffen sollte im August stattfinden. Bereits vor zwei Jahren lag die erste Reservierung für das Sail-Wochenende im Briefkasten der Schieffers. „Wir haben richtig viele Gäste erwartet“, sagt Sascha Schieffer.

Um die zahlreichen Reservierungsanfragen annehmen zu können, hat das Paar in diesem Jahr 50 neue Wohnmobilstellplätze auf einer Wiese hinter dem Campingplatz geschaffen. „Jetzt erhalten wir immer mehr Stornierungen, vor allem für die Wochenenden, an denen eigentlich Veranstaltungen stattgefunden hätten“, sagt Sascha Schieffer. Viele Menschen sind verunsichert, ob sie ihren geplanten Urlaub antreten können.

Neuer Anstrich

Derzeit werden auf dem Nordenhamer Campingplatz einige Vorbereitungen für die Wiedereröffnung getroffen. „Wir haben im Moment sehr viel Zeit. Deswegen haben wir jetzt alle Hütten und den Kiosk neu gestrichen, damit alles noch schöner ist, wenn hoffentlich bald wieder Gäste kommen dürfen“, sagt der Pächter. Eigentlich war auch beabsichtigt, in naher Zukunft die Minigolfanlage zu erneuern. Dieser Plan wird jetzt erst einmal hinten angestellt.

Der Kiosk des Campingplatzes soll aber schon an diesem Freitag, 24. April, wieder öffnen. Die Schieffers setzen darauf, dass Strandspaziergänger vorbeikommen, um sich ein Eis zu kaufen. Das darf dann allerdings erst 50 Meter vom Campingplatz entfernt verzehrt werden, macht Sascha Schieffer deutlich.

Die Campingplatzbetreiber hoffen jetzt vor allem auf das lange Pfingstwochenende und natürlich auch darauf, dass sie in den Sommerferien wieder Gäste empfangen dürfen. Zudem besteht vielleicht die Möglichkeit, dass Anfang Mai zumindest schon die Dauercamper anreisen dürfen. Für die gibt es in vielen anderen Bundesländern seit Ostern nämlich Ausnahmen.

Sascha Schieffer erzählt, dass schon viele Reservierungsanfragen für den Sommer und sogar schon für die Osterferien im nächsten Jahr ankommen. „Das ist ein Lichtblick und macht Hoffnung. Wir müssen die Krise jetzt überstehen“, sagt er.