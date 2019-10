Nordenham In einer Live-Multivisionsshow berichten Sandra Butscheike und Steffen Mender am Dienstag, 26. November, ab 19.30 Uhr in der Stadthalle Friedeburg über ihre Reise durch Island.

Als größte Vulkaninsel der Erde bietet Island unvergleichliche und vielfältige Landschaften. Geysire, Schlammtöpfe, heiße Quellen, Fjorde, Vulkane, Lavafelder, unzählige Wasserfälle und gewaltige Gletscher bestimmen das Bild der Insel.

Mehrere Monate waren Sandra Butscheike und Steffen Mender mit ihrem VW-Bus in allen Landesteilen der Insel unterwegs. Aus nächster Nähe beobachteten die Fotojournalisten unter anderem Polarfüchse, Wale, Robben und unzählige Papageientaucher. Auf einer Farm erfuhren sie eine Menge über die Besonderheiten der Islandpferde.

Sie feierten mit zigtausend Isländern den „Großen Fischtag“ in Dalvik und die Kulturnacht in Reykjavik.

Auch isländische Spezialitäten wie fermentierter Hai gehörten zum Programm ihrer Reise. Zudem lernten sie, mit natürlicher Erdwärme zu kochen. Ein besonderer Anblick rundete die Inseltour ab: der magische Tanz der Polarlichter.

Mit Fotoapparat, Videokamera und Drohne haben Sandra Butscheike und Steffen Mender die überwältigende Schönheit Islands eingefangen und möchten Interessierten Einblicke in die vielfältige Natur des Landes geben.

Karten sind bei Nordenham Marketing & Touristik (Telefon 04731/ 93 640) am Marktplatz 7 sowie an der Abendkasse erhältlich. Weitere Informationen zum Vortrag gibt es unter www.outdoorvisionen.de