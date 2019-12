Nordenham Seefahrt-Nostalgiker nennen das Schiff den „weißen Schwan des Südatlantiks“. Das liegt daran, dass es nach seinem Stapellauf am 15. Dezember 1961 bis Anfang der 80er-Jahre regelmäßig zwischen Europa und der Ostküste Südamerikas unterwegs war. Die Cap San Diego ist heute das größte fahrtüchtige Museumsfrachtschiff der Welt. Sein Heimathafen ist Hamburg. Im Sommer nächsten Jahres macht es erstmals in Nordenham fest und bietet zwei Gästefahrten an. Anlass ist die große Windjammerparade Sail 2020 in Bremerhaven.

Am Freitag, 21. August, wird die Cap San Diego an der Rhenus-Kaje in Blexen festmachen. Die erste Gästefahrt findet am Tag darauf statt. Um 19.30 Uhr legt der „weiße Schwan“ ab in Richtung Bremerhaven. Bis zu 500 Passagiere können mitfahren und einen exklusiven Ausblick auf das Höhenfeuerwerk zur Sail genießen, das am Abend stattfindet. Ein Ticket kostet 128 Euro.

Stückgutfrachter seit 2003 unter Denkmalschutz Die Cap San Diego ist das letzte noch erhaltene Schiff einer Serie von sechs schnellen Stückgutfrachtern, die 1961/62 für die Reederei Hamburg Süd gebaut wurden. Bis Ende 1981 fuhr sie regelmäßig nach Südamerika. Sie absolvierte in dieser Zeit 120 Rundreisen. Eine dieser Rundreisen dauerte etwa 60 Tage. Die Stadt Hamburg erwarb das Schiff 1986 und rettete es damit vor der Verschrottung. Das Schiff misst in der Länge 159,40 Meter und an seiner breitesten Stelle 21,47 Meter. Es gehört zum Hamburger Hafenpanorama wie Michel und Landungsbrücken. Auf dem Schiff sind diverse Wechselausstellungen zu sehen. Außerdem verfügt es über mietbare Veranstaltungsräume. Das Museumsschiff, das seit 2003 unter Denkmalschutz steht, hat seinen Liegeplatz an der Überseebrücke. Neben der Nutzung als Museumsschiff bietet es Gastronomie und einen kleinen Hotelbetrieb.

Live-Musik

Eine weitere Gästefahrt ist für Sonntag, 23. August, geplant. Dann startet die Cap San Diego um 12 Uhr zu einem Nachmittagstörn auf der Weser. Der Preis: 118 Euro. Bei beiden Touren wird den Gästen neben einem Essen unter anderem auch Live-Musik geboten. Und beim Nachmittagstörn am Sonntag übernimmt diesen Part eine Band, deren Mitglieder überwiegend aus Nordenham kommen. Es handelt sich um The Muschels, die mit ihrem „Hafenrock“ natürlich wunderbar in das maritime Ambiente passen.

Natürlich gibt’s nicht nur was zu hören, sondern auch viel zu sehen an Bord. Die Passagiere können Schiffstechnik hautnah erleben, und die Crewmitglieder stehen für Fragen zur Verfügung.

Für eine Besichtigung ist die Cap San Diego am Samstag, 22. August, von 10 bis 16 Uhr geöffnet. Ein ausgeschilderter Rundgang führt die Gäste von der Brücke bis zum Maschinenraum, über Deck, durch die Aufbauten und Luken des Stückgutfrachters und vermittelt so anschaulich ein Stück Seefahrtgeschichte.

Ausstellungen an Bord

In der Funkbude können Kinder ein „Funker-Zeugnis“ erwerben, indem sie ihren Namen unter fachkundiger Begleitung morsen. Die Ladeluken 4 und 5 beherbergen die Dauerausstellung „Ein Koffer voller Hoffnung – Auswandererhafen Hamburg“ über das Schicksal der Auswanderer zwischen 1850 und 1930. In der Ladeluke 2 befindet sich eine weitere Dauerausstellung zum Thema „Stückgut- und Containerschifffahrt“: Hier wird auf elf großen Schautafeln mit viel historischem und aktuellem Bildmaterial sowie erläuternden Texten die Geschichte des seemäßigen Güterverkehrs von 1960 bis heute anschaulich dokumentiert.

Geschäftsführerin der Betriebsgesellschaft des Schiffs ist übrigens eine ehemalige Tosenserin: Ann-Kathrin Cornelius. Nicht nur für sie zählt die Cap San Diego zu den schönsten Schiffen der Welt.

Karten für die Gästefahrten unter https://capsandiego.de/fahrten-2020.html