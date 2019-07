Schwimmbad länger geöffnet

Nordenham Das Freizeitbad Störtebeker in Atens bietet während der Sommerferien vom 4. Juli bis zum 14. August erweiterte Öffnungszeiten an. In der schulfreien Zeit können die Badegäste die Schwimmhalle und das angrenzende Außenbecken auch montags von 13 bis 20.30 Uhr nutzen. Zudem gibt es vormittags zusätzliche Badezeiten. Dienstags, mittwochs, donnerstags und freitags ist das Bad in den Ferien schon ab 10 Uhr geöffnet. Warmebadetage gibt es während der Freibad-Saison nicht.