Nordenham Die beliebtesten Vornamen in Nordenham haben eines gemeinsam. Sie fangen alle mit dem Buchstaben E an. Bei den Jungen, die in 2017 in Nordenham geboren wurden, setzte sich der Vorjahressieger Elias erneut an die Spitze. Sechs Jungen bekamen diesen Namen. Bei den Mädchen teilen sich Emily und Emma den ersten Platz im Ranking. Jeweils fünf Emmas und Emilys tauchen in der Statistik des Nordenhamer Standesamtes auf.

Stetiger Anstieg

Nordenham erlebte in 2017 einen wahren Babyboom. Bis heute haben die Standesamtsleiterin Sonja Brödje und ihre beiden Kolleginnen 371 Geburtsurkunden ausgestellt. Im vergangenen Jahr waren es 319, 2015 waren es 275. Innerhalb von zwei Jahren ist die Zahl der Neugeborenen um fast 100 angestiegen.

Sonja Brödje freut sich über diese „tolle Entwicklung“. Der sprunghafte Anstieg lasse sich zum Teil mit dem Zuzug von Flüchtlingen erklären und mit der Tatsache, dass die Geburtsstation der Helios-Klinik in Esenshamm bei Eltern von der anderen Weserseite immer beliebter wird. Die Statistik des Standesamtes erfasst alle Babys, die in Nordenham geboren werden, unabhängig davon, ob die Eltern in Nordenham wohnen. Hausgeburten gab es 2017 nicht. Alle Babys kamen in der Helios-Klinik zur Welt.

Bei der Geschlechterverteilung haben die Jungen die Nase vorn. 2017 kamen 194 Jungen und 177 Mädchen zur Welt. In 225 Fällen waren die Eltern zum Zeitpunkt der Geburt verheiratet.

In der Namenshitliste teilen sich bei den Mädchen Lina und Sophie mit vier Nennungen den zweiten Platz. Dahinter folgen Stella und Mila. Diese Namen wurden jeweils dreimal vergeben. Bei den Jungen steht Liam mit vier Nennungen auf Platz zwei. Den dritten Platz mit jeweils drei Nennungen teilen sich Lukas, Marlon, Paul und Maximilian.

Rathaus bietet kein feierlichesAmbiente Für die Eheschließung stehen in Nordenham drei verschiedene Räumlichkeiten zur Verfügung. Immer beliebter wird das Friesenzimmer des Museums. Hier haben sich in diesem Jahr 52 Paare das Ja-Wort gegeben. Im Müllerhaus bei der Moorseer Mühle ließen sich 21 Paare trauen. Im Trauzimmer des Standesamtes heirateten 57 Paare. Nach den Worten von Sonja Brödje kommt für immer mehr Paare eine Trauung im Standesamt nicht in Frage, weil sie die Umgebung nicht besonders feierlich finden. Gründe seien das Baugerüst am Rathausturm und ein wenig einladender Bürotrakt, der von Schimmel und Feuchtigkeit befallen ist. Immer beliebter wird der Samstag als Tag der Trauung. Im vergangenen Jahr heirateten 36 Paare an einem Samstag. An 19 Samstagen in 2017 waren die Standesbeamtinnen im Einsatz. „Damit sind wir aber schon an unsere Leistungsgrenze gekommen“, sagt Sonja Brödje. „Mehr geht nicht.“ Die meisten Ehen wurden im Mai geschlossen. Insgesamt waren es 18. Es folgen die Monate August (17), Juli (15) sowie Juni und September (jeweils 13).

Nicht nur bei den Babys, sondern auch bei den Hochzeiten hat Nordenham zugelegt. 130 Ehen wurden dieses Jahr in Nordenham geschlossen. Seit vier Jahren verzeichnet das Nordenhamer Standesamt eine ansteigende Tendenz. Im vergangenen Jahr gaben sich 120 Paare das Ja-Wort, 2015 waren es 106. Vier gleichgeschlechtliche Paare haben ihre Lebenspartnerschaft in eine Ehe umwandeln lassen. Seit dem 1. Oktober ist das möglich.

Doppelnamen sind out

In 115 Fällen wählten die Ehepartner einen gemeinsamen Familiennamen, in 101 Fällen war das der Name des Mannes. Bei 15 Eheschließungen behielten beide Partner ihren Namen. Doppelnamen, die in den Neunzigern und Anfang des folgenden Jahrzehnts noch in waren, haben nach den Worten von Sonja Brödje immer mehr an Bedeutung verloren.