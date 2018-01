Nordenham Bereits am Freitag, 19. Januar, um 10.45 Uhr ist an der Langen Straße in Blexen der 47-jährige Fahrer eines Kastenwagens kon-trolliert worden. Wie die Polizei am Samstag weiter mitteilte, stellten die Beamten bei der Kontrolle fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wurde ein Strafverfahren eingeleitet und die Weiterfahrt wurde untersagt.

Horst Lohe https://www.nwzonline.de/autor/horst-lohe Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2206 Lesen Sie mehr von mir