Nordenham Die Stadt Nordenham und der Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge rufen zur Teilnahme an den Gedenkfeierlichkeiten zum Volkstrauertag am Sonntag, 17. November, auf. Im Nordenhamer Stadtgebiet finden an dem Tag Kranzniederlegungen und Ansprachen statt, um mahnend an die Schrecken von Krieg und Gewalt zu erinnern:

• 10.15 Uhr am Ehrenmal auf dem Abbehauser Friedhof

• 11 Uhr am Gedenkkreuz auf dem Blexer Friedhof

• 11.15 Uhr am Ehrenmal auf dem Esenshammer Friedhof

• 11.30 Uhr am Hochkreuz auf dem Atenser Friedhof

An den Gedenkfeierlichkeiten in Atens wirken Bürgermeister Carsten Seyfarth, die Marinekameradschaft Nordenham und der Sozialverband Deutschland mit.

„Der Volkstrauertag, den wir Sonntag begehen, mahnt uns an all das Leid, das die großen Kriege im letzten Jahrhundert über die Welt brachten. Der Volkstrauertag ruft aber auch uns und die Völker der Welt dazu auf, Frieden zu halten und für das Geschenk des Friedens dankbar zu sein“, heißt es in dem Aufruf, den Bürgermeister Carsten Seyfarth und der Nordenhamer Volksbund-Ortsvorsitzende Stefan Tönjes unterzeichnet haben.