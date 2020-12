Vorfall in Nordenham: Nachbarin rettet 69-Jährige – Frau tagelang hilflos in Wohnung

Nordenham Glück im Unglück hatte eine 69-jährige Nordenhamerin in der Südstadt: Sie befand sich seit einigen Tagen in einer hilflosen Lage in ihrer Wohnung, ohne dass sie auf sich aufmerksam machen konnte, teilte die Polizei mit.

Dann war einer aufmerksamen Nachbarin am Dienstag aufgefallen, dass sie die 69-Jährige seit einigen Tagen nicht gesehen hatte und ihr Briefkasten nicht geleert wurde. Auf Klingeln und Klopfen erfolgte keine Reaktion in der Wohnungen. Weitere Überprüfungen durch die Polizei ergab keine Hinweise auf ihren Aufenthalt, so dass die Freiwillige Feuerwehr Nordenham eine Nottüröffnung durchführte. Die 69-Jährige wurde ansprechbar in ihrer Wohnung angetroffen, musste aber für eine weitere ärztliche Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden.