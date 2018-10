Vortrag über Ursachen der Depression

Nordenham Über die Ursachen und den Umgang mit Depressionen spricht am Mittwoch, 10. Oktober, ab 15 Uhr Dr. Marcus Riedel, Facharzt für Psychotherapie, im Haus Tongern an der Sophie-Scholl-Straße Nordenham. Der Vortrag – organisiert in Zusammenarbeit mit der Kreisvolkshochschule Wesermarsch – gehört in die Reihe der Seniorenuni „Nele – Neues Lernen“, in der es jeden zweiten Mittwoch im Monat um verschiedene Themen geht. Der Eintritt kostet fünf Euro.

Die Depression ist eine psychische Störung. Typisch für sie sind gedrückte Stimmung, negative Gedankenschleifen und ein gehemmter Antrieb. Das Interesse am Leben geht verloren. Im medizinischen Sinne ist die Depression eine ernste, behandlungsbedürftige und oft folgenreiche Erkrankung.