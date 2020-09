Wem gehört dieses Fahrrad?

Nordenham Die Polizei sucht den Eigentümer eines Herrenfahrrades, das die Beamten am 18. August sichergestellt haben. Es besteht der Verdacht, dass dieses Fahrrad der Marke Rabeneick gestohlen worden war. Der Besitzer und Bürger, die Angaben zu Herkunft des Rades machen können, sollten sich unter Telefon 04731/99810 mit der Polizei in Nordenham in Verbindung setzen.