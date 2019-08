Wochenmarkt auf dem Jahnparkplatz

Nordenham Weil die ersten Stände für das Nordenhamer Stadtfest aufgebaut werden, ist beim Wochenmarkt am Dienstag, 13. August, das Rondell vor dem ehemaligen Postgebäude gesperrt. Ebenfalls wegen des Stadtfestes muss der Wochenmarkt am Freitag, 16. August, vom Marktplatz auf den benachbarten Jahnparkplatz ausweichen. Das teilt Marktmeisterin Regina Lindhorst mit. Das Nordenhamer Stadtfest findet von Donnerstag, 15. August, bis Sonntag, 18. August, in der Innenstadt statt.