Wochenmarkt auf dem Jahnparkplatz

Nordenham Weil das Eislaufzelt für Nordenham on Ice und der Weihnachtsmarkt den Marktplatz in Beschlag nehmen, muss der Wochenmarkt für mehrere Wochen auf den benachbarten Jahnparkplatz ausweichen. Ab Dienstag, 26. November, findet der Markt dort statt.

Diesmal zieht sich die Rückkehr in die gute Stube länger hin als sonst. Weil der Abbau des Eislaufzeltes nicht früher möglich ist, können die Händler den Wochenmarkt erst ab Freitag, 17. Januar, wieder auf dem Marktplatz abhalten. Das teilt Marktmeisterin Regina Lindhorst mit.

Veranstalter des Eislaufvergnügens Nordenham on Ice und des Weihnachtsmarktes ist wieder der Zeltverleiher Peter Böseler aus Schweierzoll. Der Aufbau soll an diesem Freitag, 22. November, am Nachmittag beginnen. Die offizielle Eröffnung der Eisbahn und des Weihnachtsmarktes ist für Sonnabend, 30. November, um 14.30 Uhr geplant. Das Wintervergnügen läuft bis einschließlich Sonntag, 5. Januar.