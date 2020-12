Rathaus-Neubau in Nordenham: SPD und Grüne wollen keine neue Standortdiskussion

Nordenham Das Wort „Kostenexplosion“ halten der SPD-Fraktionsvorsitzende Uwe Thöle und sein Stellvertreter Nils Humboldt für nicht angebracht. Noch sei ja kein Schaden entstanden, meinen die beiden Stadtratspolitiker. Jetzt komme es darauf an, nach Einsparungsmöglichkeiten zu suchen und den Raumbedarf genau unter die Lupe zu nehmen, um die Ausgaben für den Rathausneubau nach unten zu drücken. Die Sozialdemokraten glauben, dass die von der Stadtverwaltung aufgerufenen 6,9 Millionen Euro für das Gebäude zu hoch angesetzt sind. So sehen das auch die Grünen, die im Stadtrat mit der SPD zusammenarbeiten. Die rot-grüne Mehrheit ist sich in einem anderen Punkt ebenfalls einig: SPD und Grüne wollen die Standortdiskussion nicht wieder aufrollen. Für sie kommt ein neues Verwaltungsgebäude nur als Anbau an das bestehende Rathaus an der Walther-Rathenau-Straße in Frage.

Ja zum Anbau

Die von WIN und FDP wieder ins Spiel gebrachte Überlegung, ein neues Rathaus in der nördlichen Fußgängerzone zu errichten, lehnen die Sozialdemokraten und die Grünen ab. „Alle Zahlen, Daten und Fakten sprechen für einen Anbau am jetzigen Rathaus-Standort“, sagt der Grünen-Ratsherr Ahmet Akdogan. Es sei davon auszugehen, dass das Projekt in der Innenstadt deutlich höhere Kosten mit sich bringen würde. Denn dort käme auf die Stadt auch ein Grunderwerb zu. Ebenso spricht sich die rot-grüne Gruppe gegen eine Aufteilung der Verwaltung auf zwei Standorte aus.

Der SPD-Mann Nils Humboldt verweist zudem auf den Faktor Zeit: „Es wurde lange genug beraten und diskutiert“, sagt er, „wir sollten nicht wieder bei null anfangen, sondern nun möglichst schnell mit dem Bau beginnen.“ Das sei die Politik auch den Verwaltungsmitarbeitern schuldig, die seit Jahren unter unzulänglichen Bedingungen im Rathausturm ausharren müssten.

SPD und Grüne verstehen die 2018 von dem Gutachter Torben Bernholdt aufgestellte Wirtschaftlichkeitsanalyse, bei der ein Kostenansatz von 4 Millionen Euro für einen Rathausanbau herauskam, lediglich als eine „Vergleichsplanung“.

Alles durchleuchten

Der jetzt von der Verwaltung vorgelegte, knapp 3 Millionen Euro teurere Entwurf müsse genau durchleuchtet werden. Uwe Thöle zieht zum Beispiel die Notwendigkeit von zwei Aufzügen in Zweifel. „Einer reicht doch auch“, sagt er. Ebenso kritisch sei das Raumkonzept zu überprüfen.

SPD und Grüne haben nichts dagegen, noch einmal ermitteln zu lassen, ob eine Sanierung des maroden Rathausturms womöglich doch günstiger als die Anbaulösung wäre. „Wir sind da allerdings skeptisch“, sagt der SPD-Politiker Nils Humboldt.

Wie stehen SPD und Grüne zu der Forderung der Wählerinitiative Nordenham, eine Einwohnerbefragung zum Rathaus-Standort abzuhalten? Offizielle Fraktionsbeschlüsse gibt es zu diesem Thema zwar noch nicht. Aber sowohl Mario Kauschmann (Grüne) als auch Nils Humboldt (SPD) verweisen darauf, dass in all den Jahren der Rathausplanung die Bürger immer wieder die Gelegenheit gehabt hätten, sich einzubringen. „Für eine Einwohnerbefragung ist jetzt nicht der richtige Zeitpunkt“, findet Mario Kauschmann. Und Nils Humboldt ergänzt: „Das würde die Sache noch mehr verzögern.“