Festtagsbilanz: Tagestouristen halten Bremerhaven Treue

Bremerhaven Temperaturen von über 20 Grad Celsius, blauer Himmel mit kleinen, weißen Wolken, kaum Wind – besser hätten es die Tagesausflügler am Himmelfahrtstag in Bremerhaven nicht antreffen können. Am Platz vor der Großen Kirche servierte der Italiener leckeres Speiseeis, in den Havenwelten drehte sich das Riesenrad mit einigen Gästen in den Gondeln und auf dem Platz neben der Stadthalle war an Buden und Ständen typische Marktverpflegung zu erhalten. Dazu hatten sich die Schausteller, die in diesem Jahr wegen der Coronakrise bislang kaum einen Euro verdienen konnten, ganz spontan entschlossen.

Dass aber noch längst nicht wieder alles so ist, wie vor Corona, zeigt ein zweiter Blick. Auch an der frischen Luft sind auffallend viele Menschen mit Atemschutzmasken unterwegs, obwohl das dort gar nicht vorgeschrieben ist. Und auch zahlreiche Cafés und Restaurants öffnen noch nicht wieder. Darunter dürften einige sein, die die wochenlangen Einnahmeverluste nicht auffangen konnten und aufgeben mussten.

Deutlich belebter als in den vergangenen Tagen präsentierte sich das Schaufenster Fischereihafen. Dort standen am Donnerstag so viele auswärtige Maschinen in Reih und Glied, dass manche Passanten schon ein Motorradfahrertreffen vermuteten.

