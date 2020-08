Ortsplanung Wardenburg: Was wird aus dem Marktplatz ?

Warum der Marktplatz künftig leer steht

Die Umgestaltung des Marktplatzes entspringt einem großen Planungskarussell. Blick zurück: Eigentlich hatte der Verbrauchermarkt aktiv & irma auf dem Marktplatz neu bauen und den Standort an der Friedrichstraße aufgeben wollen. Für 440 000 Euro hätte das Unternehmen dem Schützenverein das Nutzungsrecht abgekauft, auf dem Marktplatz sein Schützenfest abzuhalten. Das Geld wiederum hätte der Schützenverein in einen Neubau in der Weserstraße investiert. Im gleichen Zuge sollte der Busbahnhof auf das Gelände der Obdachlosenunterkunft ziehen.

Nachdem der Rat 2017 den Umzug des Verbrauchermarktes abgelehnt hatte, ergaben sich neue Bedingungen: aktiv & irma erweitert nun in der Friedrichstraße, der Busbahnhof wird wie geplant zur Oldenburger Straße verlagert – der Marktplatz wird frei, ist aufgrund des Nutzungsrechts der Schützen aber nicht bedingungslos neu zu gestalten.