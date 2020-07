100 Gäste auf Burgwiese

Gut besucht war das Sommerkonzert auf der Burgwiese in Wildeshausen am Sonntag. Unter dem Motto „Alles gut, so lang man tut“ unterhielt das Duo „markusundthomas“ die rund 100 Zuhörer. Markus Häger (links) und Thomas Schlegel präsentierten unter anderem einige ihrer Lieblingsstücke. Mit seinem ersten Lied „Sage Nein“ von Konstantin Wecker sprach sich das Duo am Sonntag gegen Nazis, Rassismus und Frauenfeindlichkeit aus. Seit 2011 sind Häger und Schlegel mit ihrer Musik unterwegs. BILD: