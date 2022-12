Zeugensuche in Ahlhorn: Gastronom überfallen und ausgeraubt

Ahlhorn Ein Gastronom ist hinter seinem Restaurant in Ahlhorn attackiert worden. Die beiden Täter erbeuteten dabei einen Geldbeutel, teilte die Polizei mit. Der Angriff erfolgte am Dienstag gegen 1.15 Uhr am Hintereingang des Restaurants, das sich gegenüber vom Bahnhof in der „Cloppenburger Straße“ befindet. Dort hielt sich der Geschäftsführer auf und wurde von hinten getreten oder geschubst. Als er sich umdrehte und zur Wehr setzte, fiel seine Geldbörse zu Boden. Nachdem einer der Täter die Geldbörse an sich genommen hatte, flüchteten beide vom Hintereingang in Richtung „Cloppenburger Straße“.

Einen der Angreifer konnte der Gastronom vage beschreiben. Er soll ungefähr 1,75 Meter groß und von normaler Statur gewesen sein. Er habe eine schwarze Bomber- oder Daunenjacke getragen. Wer zur Tatzeit zwei Männer in der Nähe des Ahlhorner Bahnhofs gesehen hat, wird gebeten, sich unter Tel. 04431/9410 mit der Polizei Wildeshausen in Verbindung zu setzen.

