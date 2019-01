Ahlhorn Aufgrund eines Hagelschauers mit Straßenglätte ereigneten sich am Donnerstagmittag drei Verkehrsunfälle auf den Autobahnen 1 und 29 im Bereich des Ahlhorner Dreiecks.

Wie die Polizei mitteilt, wurde der erste Unfall um 13:26 Uhr gemeldet. Ein 69-jähriger Belgier fuhr auf der A1 in Richtung Hamburg und geriet einen Kilometer hinter dem Dreieck mit seinem Subaru ins Schleudern. Er verlor die Kontrolle und kam mit seinem Auto nach rechts von der Fahrbahn ab. Nach dem Zusammenstoß mit der Schutzplanke kam der Wagen auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Subaru war nicht mehr fahrbereit, den Schaden schätzt die Polizei auf 2.000 Euro.

Im selben Bereich der A1, allerdings in Richtung Münster, verlor ein 58-jähriger Mann aus dem Kreis Wesel um 13:31 Uhr die Kontrolle über seinen Audi. Zunächst geriet er im Bereich der mittleren Schutzplanke auf den Grünstreifen, schleuderte dann quer über die gesamte Fahrbahn und prallte in die äußeren Schutzplanken. Auch der Audi war nicht mehr fahrbereit und kam auf dem Standstreifen zum Stillstand. Der Schaden wurde mit 25.000 Euro beziffert.

Zeitgleich, also um 13:31 Uhr, verlor eine 26-jährige Frau aus Oldenburg auf der Autobahn 29 die Kontrolle über ihren Mercedes und prallte einen Kilometer vor dem Ahlhorner Dreieck nach rechts in die Schutzplanken. Durch den Zusammenstoß wurde das rechte Vorderrad ihres Autos abgerissen, der Mercedes drehte sich mehrfach und blieb quer zur Fahrbahn stehen. Der Wagen war nicht mehr fahrbereit und blockierte beide Fahrstreifen. Den Schaden schätzt die Polizei auf 15.000 Euro. Zwar wurde der Verkehr über den Standstreifen an der Unfallstelle vorbeigeleitet, es bildete sich trotzdem zwischen der Anschlussstelle Ahlhorn und dem Ahlhorner Dreieck ein Stau von ungefähr zwei Kilometern Länge.

In diesem Stau ereignete sich um 13:52 Uhr noch ein Auffahrunfall. Eine 19-jährige Frau aus Dinklage übersah den Stau und fuhr mit ihrem Pkw auf den stehenden Kleintransporter eines 60-Jährigen aus Vechta auf. Der entstandene Schaden wurde hier auf 7.000 Euro geschätzt.