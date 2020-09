Aktion Der Ganderkeseer Gemeindebücherei: Sommerleseclub verleiht 160 Urkunden

Die Abschlussfeier fiel pandemiebedingt etwas kleiner aus als sonst, Gewinne gab es aber trotzdem: In der Mensa am Steinacker wurden am Mittwoch 160 Urkunden an Leser und Leserinnen ausgegeben, die beim Sommerleseclub der Gemeindebücherei teilgenommen und jeweils drei Stempel gesammelt hatten. 220 Leseratten meldeten sich dieses Jahr an, 2019 waren es 344. Durch Corona sei die Beteiligung geringer als sonst ausgefallen, „aber wir freuen uns, dass es trotzdem stattfinden konnte“, sagte Gemeindesprecher Hauke Gruhn. Eine der drei Leseganter-Trophäen nahmen „Die Bücherfresser“ (Foto), bestehend aus den Kohortenfreunden Tim, Finn, Jakob, Raees und Lian, für das „Coolste Teamfoto“ mit nach Hause. Die anderen Ganter gingen an das Team „Bücherwelten“ für das kreativste Logbuch und Adrian Detken für das beste Gesamtkonzept als „Koma-Leser“.BILD: