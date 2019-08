Auf dem Weg zum Gräberfeld

Das Pestruper Gräberfeld in Wildeshausen können Interessenten am kommenden Sonntag, 25. August, in der Gruppe erfahren – im wahrsten Sinne. Der Verkehrsverein Wildeshausen organisiert eine Radtour mit Gästeführerin Eva Wessel. Treffpunkt ist um 10 Uhr auf dem Marktplatz. Die Kosten für die rund zweistündige Tour betragen 4,50 Euro pro Person. Anmeldungen nimmt bis einen Tag vorher der Verkehrsverein Wildeshausen, Am Markt 1, unter Telefon 0 44 31/65 64 oder per Mail unter info@verkehrsverein-wildeshausen.de entgegen. Mit mehr als 530 Grabhügeln ist das Pestruper Gräberfeld in Wildeshausen zu jeder Jahreszeit sehenswert, versprechen die Organisatoren in der Ankündigung.BILD: