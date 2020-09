Ausbildungsstart im Wildeshauser Amtsgericht

Ihre Ausbildung zur Justizfachwirtin im Amtsgericht Wildeshausen haben am 1. September (von links) Kristina Galva (20) und Isabel Klück (19) begonnen. Direktorin Sabine Plate-Greupner (rechts) überreichte den beiden am Dienstag ihre Ernennungsurkunden. Der theoretische Teil der Ausbildung findet blockweise am Landgericht Oldenburg statt, der praktische in Wildeshausen. In den kommenden zweieinhalb Jahren werden Galva und Klück sämtliche Abteilungen des Amtsgerichtes kennenlernen, die Staatsanwaltschaft und das Landgericht Oldenburg. Auch im vergangenen Jahr haben zwei künftige Justizfachwirte ihre Ausbildung am Amtsgericht Wildeshausen begonnen. Davor wurde hier mehr als zehn Jahre lang nicht ausgebildet. Das Bewerbungsverfahren läuft über das Oberlandesgericht Oldenburg, das die Anwärter einstellt und auf die zugehörigen Gerichte in der Region verteilt. „Mittlerweile gibt es so viele Bewerbungen, dass auch verteilt werden musste“, sagt die stellvertretende Ausbildungsleiterin Nicole Bötefür (zweite von rechts). Und Plate-Geupner ergänzt: „Wir suchen begabte junge Leute und freuen uns über Bewerbungen.“ Bewerbungsfrist ist der 30. November.

