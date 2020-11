Auto brennt auf der A 1 völlig aus

Die Feuerwehr Wildeshausen hat am Donnerstag auf der Autobahn 1 ein Auto gelöscht. Es war gegen 7.20 Uhr nahe der Rastanlage Wildeshausen in Fahrtrichtung Bremen aus bislang unbekannter Ursache in Flammen aufgegangen. Die 73 und 83 Jahre alten Insassen aus Lathen konnten das Auto noch rechtzeitig verlassen und blieben unverletzt. Den Schaden beziffert die Polizei auf 10 000 Euro. BILD:

