Bald nur noch Rossmann über den Schaufenstern

Noch stehen zwei Firmenschilder über den Schaufenstern des Geschäftshauses an der Westerstraße 27 in Wildeshausen, doch das wird sich bald ändern. Nach dem Ende des Textilladens Madison übernimmt die Drogeriekette Rossmann auch den linken Teil des Erdgeschosses. Erste Arbeiten laufen inzwischen. Ab 17. August wird der Markt für Arbeiten zur Erweiterung geschlossen. Die Wiedereröffnung ist derzeit am 24. Oktober vorgesehen. Durch die Erweiterung der Verkaufsfläche von bisher etwa 530 auf rund 700 Quadratmeter soll das „Einkaufserlebnis optimiert werden“, so die Rossmann-Pressestelle. Schreibwaren und Spielwaren werden das bestehende Sortiment erweitern. Zudem werde der Bereich „Haushalt“ ausgebaut, ebenso wie das Bio-Sortiment, so die Firma. BILD: